Lazio, Dele-Bashiru ai quarti di Coppa d'Africa: ma è caos nella Nigeria

La Nigeria vince tra le scintille e strappa il pass per i quarti di finale della Coppa d'Africa. Dele-Bashiru e compagni si sbarazzano del Mozambico con un netto 4-0 firmato dalle reti di Lookman, Osimhen (doppietta) e Adams, che ha visto anche il centrocampista della Lazio tra i protagonisti. Partito dalla panchina, il numero 10 delle Super Eagles è subentrato all'83' quando il risultato era ormai acquisito.

LITE OSIMHEN-LOOKMAN - A infiammare una partita sulla carta e nella realtà a dir poco agevole per la Nigeria, sono state le scintille tra Osimhen e Lookman. I due attaccanti, infatti, si sono scontrati in mezzo al campo perché l'ex Napoli avrebbe accusato il compagno di non passare la palla, lasciando qualche strascico tra i due, percettibile anche dalle parole del commissario tecnico, Eric Chelle, al termine della partita.

LE PAROLE DI CHELLE - "Questa è una domanda sulla mia gestione di quanto accaduto in campo. Non ho bisogno di dire cosa sia successo o cosa succederà, la mia gestione... me lo tengo per me. E tutto ciò che è successo nel mi gruppo rimane nel mio gruppo. Ne riparleremo dopo".