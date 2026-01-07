Calciomercato Lazio | Brescianini in partenza: ma c'è un club in vantaggio
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina sta cercando colpi per centrare la salvezza. Dopo aver acquistato Solomon, che nella partita di questa sera contro la Lazio potrebbe fare il suo esordio, la Viola vuole rinforzare il proprio centrocampo. Nel farlo, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe guardato in casa Atalanta fiutando la stessa occasione dei biancocelesti: Marco Brescianini.
IN USCITA - Il centrocampista classe 2000 è in uscita dalla Dea per il poco spazio a disposizione. Nel suo anno e mezzo a Bergamo non è riuscito a esprimere le sue qualità, motivo per cui la dirigenza nerazzurra non sarebbe disposta a fare follie per trattenerlo.
OFFERTA - Se la Lazio, però, sembra aver virato per altri profili mettendo sul piatto 12 milioni per Fabbian, avvicinandosi all'arrivo di Maldini, sempre dall'Atalanta, e studiando la pista Toth, la Fiorentina sarebbe intenzionata a fare sul serio e nelle prossime ore potrebbe presentare anche la prima offerta ufficiale. Anticipando anche il Bournemouth, altro club interessato.