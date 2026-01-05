WOMEN | Lazio, Ashworth-Clifford ai saluti: il comunicato del club
05.01.2026 18:35 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Lucy Ashworth-Clifford, calciatrice della Lazio Women, ha risolto il contratto con la società biancoceleste e dunque, non proseguirà la stagione insieme alla squadra di Grassadonia.
A comunicarlo è stato il club con una nota diramata tramite i canali ufficiali: "La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Lucy Ashworth-Clifford ha risolto consensualmente il contratto con il Club. La Società ringrazia la calciatrice inglese per l`impegno profuso in biancoceleste e le augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".
