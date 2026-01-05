Calciomercato | Guendouzi, confronto tra la Lazio e il suo agente: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo Castellanos, anche Guendouzi è vicino alla cessione. Il francese ha aperto al trasferimento al Fenerbahce, che ha fatto un'offerta da 27 milioni di euro totali (25+2 di bonus). Al calciatore invece è stato proposto un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione.
Ora la palla passa alla Lazio, che deve decidere se lasciar partire o meno il centrocampista, arrivato due anni e mezzo fa dal Marsiglia. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle prossime ore è atteso un confronto tra l'agente e la società biancoceleste.
Da lì si capirà il futuro di Guendouzi, che sembra sempre più lontano dalla Capitale. Per lui si erano interessate anche diverse squadre di Premier League, come Newcastle, Sunderland e Aston Villa, e l'Atletico Madrid, soprattutto per un eventuale scambio di Raspadori.