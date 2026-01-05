PRIMAVERA | Coppa Italia, la designazione arbitrale di Verona - Lazio
05.01.2026 18:45 di Christian Gugliotta
Una coppa che può valere una stagione. Nonostante una prima metà di campionato tutt'altro che positiva, la Lazio Primavera si prepara ad affrontare gli ottavi di finale di Coppa Italia, vogliosa di entrare tra le ultime otto del torneo per provare a tirar su un'annata già compromessa.
Dopo aver superato il Bologna agli sedicesimi a inizio dicembre, la squadra di Punzi se la vedrà in trasferta con il Verona, nel match in programma alle 11:00 di mercoledì 7 gennaio.
Per dirigere la sfida è stato designato Andrea Zoppi, fischietto della sezione di Firenze, che sarà coadiuvatu dalla coppia di assistenti composta da Marco Roncari e Stefano Petarlin.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.