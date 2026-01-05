Gasperini in emergenza: Roma senza difesa a Lecce
05.01.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Quante assenze per Gasperini. La Roma va a giocare contro il Lecce per il turno infrasettimanale di Serie A praticamente senza difensori. Il motivo è legato alle due squalifiche di Mancini ed Hermoso, diffidati e ammoniti contro l'Atalanta, che si sono aggiunte all'assenza già nota di Ndicka, partito per la Coppa d'Africa.
Il tecnico giallorosso, quindi, potrà contare solamente su Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi, oltre ai baby Lulli e Mirra che sono stati convocati.
Gasperini quindi sarà costretto per forza ad adattare qualcuno nel reparto arretrato, che si trova quasi totalmente sprovvisto di centrali veri di ruolo,
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.