Calciomercato Lazio | Lucca guarda altrove: un club fa sul serio per lui

CALCIOMERCATO LAZIO - La caccia all'attaccante è iniziata in casa Lazio. Ma, oggi, non vede sviluppi rilevanti. La società biancoceleste sta lavorando su tanti tavoli e intrecciati tra loro. Dalla suggestione Giovane, alla più concreta idea Pinamonti, passando per il solito Raspadori. Sono tante le possibilità in ballo, pochi per il momento i movimenti concreti. E proprio tra le potenziali occasioni che offriva questa sessione invernale di calciomercato, una portava il nome di Lorenzo Lucca.

LUCCA-LAZIO - L'attaccante classe 1999 è in uscita dal Napoli, disposto a farlo partire in prestito prima di spendere i 26 milioni di euro (più 5 di bonus) necessari per riscattarlo al termine della stagione. L'ex Udinese era stato accostato negli scorsi giorni anche alla Lazio, proposto come sostituto del partente Castellanos, ma senza trovare aperture da Formello dove viene valutato un buon giocatore, ma con caratteristiche ben differenti da quelle che richiedere Maurizio Sarri.

IL BENFICA SUL LUCCA - Motivo per cui Lucca si sarebbe trovato costretto a volgere lo sguardo altrove, andando anche oltre i confini nazionali. E per scoprire un terreno fertile l'esplorazione è dovuta arrivare fino in Portogallo, più precisamente nella città di Lisbona, dove si è scoperto un Benfica particolarmente interessato. Nelle scorse ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, il club lusitano avrebbe avviato i primi contatti. L'obiettivo sarebbe quello di acquistarlo in prestito, ma con la consapevolezza delle difficoltà economiche nella copertura dell'ingaggio del giocatore. La trattativa, dunque, è stata impostata, ma sarebbe ancora molto lontana da una sua definizione.

