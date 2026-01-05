Calciomercato Lazio | La Roma non molla: forte pressing su Raspadori
CALCIOMERCATO LAZIO - La Roma non ci sta e preme su Raspadori. La società giallorossa mette pressione all'attaccante dell'Atletico Madrid dopo l'offerta fatta al club spagnolo. È attesa una decisione da parte del calciatore, che sta riflettendo se tornare in Italia o se rimanere in Spagna dopo il trasferimento di quest'estate.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Roma avrà un nuovo contatto con Raspadori per capire se accetterà o meno di unirsi alla squadra di Gasperini. Sullo sfondo c'è la Lazio, che negli ultimi giorni ha provato a inserirsi nell'operazione viste le richieste in attacco di Sarri, soprattutto dopo la cessione di Castellanos al West Ham.
In corsa ci sono anche Atalanta, Napoli e Galatasaray, tutti in attesa della decisione dell'attaccante dell'Atletico Madrid, subentrato nel secondo tempo nell'ultima gara contro la Real Sociedad.