Calciomercato Lazio | Lazzari, c'è l'interesse del Sassuolo. Ma non solo...
06.01.2026 00:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Si salvi chi può. Il mercato in uscita della Lazio non si ferma, anzi, travolge proprio tutti. I primi a essere stati colpiti sono stati Castellanos, ceduto al West Ham, e Guendouzi, in trattativa con il Fenerbahce.
Ma potrebbero non essere gli unici. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, ha confermato l'interesse del Sassuolo in Serie A per Manuel Lazzari, che ha il contrattto in scadenza a giugno 2027. Resta da capire, però, se la società biancoceleste lo farà partire.
L'altro nome nel mirino dei nervoerdi è quello di Pasquale Mazzocchi del Napoli, espulso dopo una rissa con Marusic proprio nell'ultima partita contro la Lazio.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.