Calciomercato Lazio | Lazzari, c'è l'interesse del Sassuolo. Ma non solo...

06.01.2026 00:10 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Lazzari, c'è l'interesse del Sassuolo. Ma non solo...
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Si salvi chi può. Il mercato in uscita della Lazio non si ferma, anzi, travolge proprio tutti. I primi a essere stati colpiti sono stati Castellanos, ceduto al West Ham, e Guendouzi, in trattativa con il Fenerbahce. 

Ma potrebbero non essere gli unici. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, ha confermato l'interesse del Sassuolo in Serie A per Manuel Lazzari, che ha il contrattto in scadenza a giugno 2027. Resta da capire, però, se la società biancoceleste lo farà partire. 

L'altro nome nel mirino dei nervoerdi è quello di Pasquale Mazzocchi del Napoli, espulso dopo una rissa con Marusic proprio nell'ultima partita contro la Lazio.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.