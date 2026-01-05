De Paola: "La Lazio non è un avversario facile, il Napoli..."
05.01.2026 22:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
All'indomani della sconfitta della Lazio contro il Napoli, ai microfoni di TMW, De Paola ha detto la sua sulla sfida: "Figuriamoci che cosa potrà diventare questa squadra con il rientro dei tanti infortunati. Il merito va a a Conte, che non ruberà l’occhio per il gioco, ma per il dominio del campo è ineccepibile. Questa è pur sempre bellezza"
"Nel momento in cui non fai respirare gli avversari, controlli il gioco e hai la supremazia stai facendo bene. Il tutto contro un avversario che è sembrato facile da superare, ma che non lo è in realtà”.
