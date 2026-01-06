Lazio, Paola Ferrari sta con i tifosi: "Quello che fa Lotito è gravissimo!"
"Un minuto per parlare di quello che sta capitando alla Lazio datemelo". Ha iniziato così il suo discorso Paola Ferrari, giornalista della Rai, durante 'Il Processo al 90°'. Una riflessione che parte dalla notizia dell'interesse della Roma e della stessa Lazio per Giacomo Raspadori, ma che si espande alla situazione che sta vivendo il popolo biancoceleste, per una società che dopo aver vissuto un mercato bloccato in estate, oggi vede partire uno (se non di più) dei pupilli della squadra.
"La Roma non ha impostato bene la trattativa per Raspadori? vero ma questa cosa mi fa pensare alla Lazio. Un minuto per parlare di quello che sta capitando alla Lazio datemelo. Va via Castellanos, Lotito prende dei bei soldini e loro non sanno ancora chi andare a prendere. Questo mi sembra gravissimo per i tifosi della Lazio. È gravissimo. Sarri nervoso? Lo credo bene”.