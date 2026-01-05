Lazio, strana accoglienza per Castellanos: gli Hammers lo 'sfottono'
Il trasferimento di Valentìn Castellanos al West Ham ha diviso i tifosi della Lazio. In una fazione si schierano quelli che sono soddisfatti della cessione, per motivi tecnici o economici, dall'altra chi lo avrebbe voluto ancora nella Capitale con colori biancocelesti indosso. E da giorni a Roma non si parla d'altro.
L'ACCOGLIENZA PER CASTELLANOS - Ma a Londra quali sono le sensazioni? Nell'East London qual è stata l'accoglienza riservata al Taty? La risposta è: particolare. Se ci affidiamo, infatti, ai commenti arrivati sotto i profili social colpiscono le molte prese in giro rivolte nuovo attaccante di Nuno Espirito Santo. Niente a che vedere con le capacità del calciatore, anzi, più rivolti verso la condizione in cui si trova oggi il club.
I COMMENTI - Molti Irons, infatti, lo hanno sccolto scrivendo: "Benvenuto in Championship". O ancora. "Tanto a giugno se ne è già andato". Parole che confermano la già complicata situazione del West Ham, attualmente terzultimo in classifica e impegnato domani, 6 gennaio, in una partita decisiva contro il Nottingham Forest, squadra che vanta quattro punti di distanza da Bowen e compagni.