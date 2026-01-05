Open Var, De Marco su Atalanta - Roma: "Il gol di Scalvini è regolare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante l'analisi degli episodi arbitrali a Open Var, il programma su Dazn, l'ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B Andrea De Marco ha commentato quanto accaduto durante Atalanta - Roma. Nello specifico si è soffermato sul gol di Scalvini, tanto discusso dai tifosi giallorossi, e sulla rete annullata a Scamacca.

"Il gol di Scalvini? È stata fatta un'analisi molto accurata, bisogna fare i complimenti al Var Maresca e all'Avar di Paolo. C'erano due aspetti da valutare. Prima se Scalvini avesse colpito il pallone con il braccio e in quel caso chiaramente la rete sarebbe stata annullata. Al video si soffermano su tutta la dinamica dell'azione e non c'è evidenza che il calciatore tocchi il pallone con la mano o con il braccio, quindi in questo caso giustamente non viene valutato nessun tipo di fallo. Poi analizzano il contatto: il calciatore dell'Atalanta colpisce prima il pallone, poi per dinamica il portiere che sbilanciato gli va gli va addosso. Per questo la decisione presa è corretta".

"Scamacca? Lui è chiaramente in offside quando interviene per contendere la palla al difensore giallorosso, quindi la decisione corretta è quella di annullare la rete".