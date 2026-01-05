West Ham, Castellanos è pronto: "Il primo giorno con questi colori" - FOTO
05.01.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Taty Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. Alla vigilia della gara contro il Nottingham Forest, l'argentino è stato presentato dal club inglese.
Attraverso un post su Instagram, il centravanti ha pubblicato le immagini del suo primo giorno a Londra in vista anche del suo possibile debutto in Premier League. Di seguito ciò che ha scritto.
"Il primo giorno con questi colori! Sono davvero molto emozionato!
A domani!
Come on you Irons!".
