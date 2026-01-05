Calciomercato Lazio | Massolin, tutti pazzi per il 'baby Rabiot'. E a Formello...

CALCIOMERCATO LAZIO - Ne sentirete parlare. Almeno questa è l'impressione. Dalle parti di Formello d'altronde se ne parla un gran bene di quello che ormai è noto come il 'baby Rabiot' del Modena. Ad accomunare Yanis Massolin al centrocampista del Milan non sono solo i capelli o la struttura fisica (196 centimetri), ma anche lo stile di gioco. Di piede mancino, sa portare palla e giocarla nello stretto. Ha corsa e qualità, ma può rivelarsi un valore aggiunto anche nella trequarti offensiva, nonostante una scarsa, ma migliorabile, confidenza con il gol (1 in 10 partite di Serie B).

L'ARRIVO IN ITALIA - Il suo inizio in cadetteria non era stato dei migliori. Tanta panchina, poi qualche apparizione a partita in corso. Nelle ultime giornate si è conquistato la fiducia di Andrea Sottil e la titolarità nei 'canarini'. Nato in Belgio, ha già 23 anni (classe 2002), ma fino a quest'estate era rimasto nascosto nei meandri della Challenger Pro League, la seconda divisione belga. Il suo arrivo in Italia è stato silenzioso, il frastuono che oggi emette ogni volta che scende in campo, è il frutto di prestazioni che crescono di domenica in domenica e che hanno attirato le attenzioni di molti club, Lazio compresa.

TUTTI STUDIANO MASSOLIN - Sul taccuiono dei direttori sportivi di Serie A, e non solo, c'è il suo nome. Gli scout sono sempre presenti sugli spalti per studiarlo e conoscerlo dal vivo. Le immagini, d'altronde, parlano chiaro, anche se non troppo. Quando c'è del talento va osservato da vicino e quello di Massolin sembrerebbe trovare conferma. Le prospettive e le aspettative sono chiaramente alte. A gennaio è difficile che lasci Modena, anche perché la sua volontà è quella di confermarsi e valutare in estate se sarà il momento, o no, del grande salto. In attesa di scoprire il risultato sportivo della sua squadra, impegnata in piena lotta playoff.