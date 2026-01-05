Calciomercato Lazio | Massolin, tutti pazzi per il 'baby Rabiot'. E a Formello...

05.01.2026 22:57 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Massolin, tutti pazzi per il 'baby Rabiot'. E a Formello...

CALCIOMERCATO LAZIO - Ne sentirete parlare. Almeno questa è l'impressione. Dalle parti di Formello d'altronde se ne parla un gran bene di quello che ormai è noto come il 'baby Rabiot' del Modena. Ad accomunare Yanis Massolin al centrocampista del Milan non sono solo i capelli o la struttura fisica (196 centimetri), ma anche lo stile di gioco. Di piede mancino, sa portare palla e giocarla nello stretto. Ha corsa e qualità, ma può rivelarsi un valore aggiunto anche nella trequarti offensiva, nonostante una scarsa, ma migliorabile, confidenza con il gol (1 in 10 partite di Serie B).

L'ARRIVO IN ITALIA - Il suo inizio in cadetteria non era stato dei migliori. Tanta panchina, poi qualche apparizione a partita in corso. Nelle ultime giornate si è conquistato la fiducia di Andrea Sottil e la titolarità nei 'canarini'. Nato in Belgio, ha già 23 anni (classe 2002), ma fino a quest'estate era rimasto nascosto nei meandri della Challenger Pro League, la seconda divisione belga. Il suo arrivo in Italia è stato silenzioso, il frastuono che oggi emette ogni volta che scende in campo, è il frutto di prestazioni che crescono di domenica in domenica e che hanno attirato le attenzioni di molti club, Lazio compresa.

TUTTI STUDIANO MASSOLIN - Sul taccuiono dei direttori sportivi di Serie A, e non solo, c'è il suo nome. Gli scout sono sempre presenti sugli spalti per studiarlo e conoscerlo dal vivo. Le immagini, d'altronde, parlano chiaro, anche se non troppo. Quando c'è del talento va osservato da vicino e quello di Massolin sembrerebbe trovare conferma. Le prospettive e le aspettative sono chiaramente alte. A gennaio è difficile che lasci Modena, anche perché la sua volontà è quella di confermarsi e valutare in estate se sarà il momento, o no, del grande salto. In attesa di scoprire il risultato sportivo della sua squadra, impegnata in piena lotta playoff. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.