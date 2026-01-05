FORMELLO - Lazio, Sarri punta la Fiorentina: Pedro in pole, in mediana...
FORMELLO - L’emergenza stavolta è in attacco, non ci sono più centravanti. Taty ceduto, Noslin squalificato (un turno di stop come Marusic), Dia ancora in Coppa d’Africa. Toccherà a Pedro muoversi da falso nueve, è in vantaggio su Cancellieri, l’altra soluzione in caso di accentramento. Sulla destra toccherà a Isaksen, dalla parte opposta naturalmente Zaccagni.
A centrocampo recuperato Vecino, tornerà tra i convocati dopo il big match con il Napoli saltato a causa della febbre. L’uruguaiano prova a insidiare Basic, spento domenica scorsa. Di Guendouzi e Cataldi le altre due maglie, Sarri non dovrebbe farsi condizionare dalle voci di mercato che coinvolgono il francese. Rovella di nuovo in panchina, ma non è ancora in condizione. Ha bisogno di un paio di settimane ancora per ritrovare un discreto stato di forma.
Dietro, senza Marusic, Lazzari e Pellegrini in pole come terzini. In panchina le altre due opzioni sono Tavares (mai impiegato però nelle ultime 4 partite) e Hysaj, reinserito in lista al posto di Castellanos. Patric è fuori per una lesione al polpaccio, al centro verso la conferma la coppia Gila-Romagnoli con Provstgaard prima alternativa.