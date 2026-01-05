Lazio, Bonanni: "Guendouzi è una delle poche certezze. A oggi direi..."

"Dalla Lazio invece, mi aspetto qualcosa sul mercato. Nel momento in cui stavano arrivando delle voci per Castellanos penso che abbiano messo dei nomi sul tavolo. Poi vedremo quanti milioni verranno investiti per il sostituto, ma ciò che è certo è che bisognerà fare di necessità virtù con ciò che si ha". È il pensiero di Massimo Bonanni intervenuto nel pomeriggio a TMW.

Proseguendo la sua analisi, Bonanni si è soffermato in particolare sull'ipotetica cessione di Guendouzi e sul possibile arrivo di Raspadori: "Se cederei Guenduzi in Turchia per arrivare a Raspadori? Ad oggi direi di no, perché ancora non c'è in mente un sostituto. Se hai gia in mente un elemento che possa migliorare la qualità sì, ma altrimenti no. Ad oggi la Lazio ha poche certezze e una di queste è Guendouzi".



