Lazio, Impallomeni: "Guendouzi - Raspadori? Io lo farei, vi dico perché"
05.01.2026 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ai microfoni di TMW, Impallomeni ha commentato alcuni temi caldi dopo la diciannovesima giornata di Serie A. In casa Lazio tiene banco il mercato, dopo la cessione di Castellanos ci si chiede quali saranno le prossime mosse del club.
Queste le sue considerazioni: "Abbiamo sentito un po' tutti che si muovono, ma c'è poco in giro. Vedremo cosa faranno le varie società, io sono scettico sul mercato di gennaio, ma è intrigante perchè alla fine credo che lassù qualcosa vada fatto. Guendouzi per Raspadori, se lo farei? Se questo è Guendouzi, lo farei. Ma se è quello attuale".
