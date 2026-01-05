Calciomercato | Non solo Guendouzi, la Turchia pesca ancora in Italia: i nomi

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Guendouzi è uno degli obiettivi del Fenerbahce. Il calciatore francese sarebbe il primo nome sul taccuino dei turchi che sarebbero pronti a presentare un'offerta da 25 milioni più 2 di bonus per assicurarsi l'ex Marsiglia per cui è pronto un ricco contratto da oltre 4 milioni a stagione. Fabiani ha spiegato che al momento a Formello non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale, ma è chiaro che se la cifra dovesse avvicinare i 30 milioni di euro è probabile che la Lazio possa aprire alla cessione.

Il francese non è il solo giocatore che potrebbe trasferirsi dalla Serie A alla SuperLig. Il Galatasaray, infatti, spinge per portare in Turchia Davide Frattesi. Il centrocampista trova sempre meno spazio nell'Inter e il giocatore ha voglia di giocare per avere una chance di essere convocato per il Mondiale, a patto che l'Italia superi i playoff.

I turchi sono pronti ad accogliere l'azzurro e mettono sul piatto un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva che si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro. Al giocatore andrebbero cinque milioni a stagione per quattro anni. Secondo Sky Sport Frattesi avrebbe aperto alla destinazione, ma sono tante le cose da sistemare. Il Galatasaray vorrebbe un po' rimandare per capire se passerà o meno il girone di Champions che porterebbe tanti soldi nelle casse per finanziare l'operazione. L'Inter, dal canto suo, vuole assicurarsi l'obbligo di riscatto nell'affare per lasciar partire il giocatore.