Calciomercato Lazio | Guendouzi, suggestione Fenerbahce: cosa sta succedendo
CALCIOMERCATO LAZIO - Guendouzi nel mirino di diverse squadre europee. Non sono nuovi gli interessi della Premier League, su tutti quelli di Aston Villa, Newcastle e Sunderland. Continue idee e sondaggi per il francese, che in estate ha rischiato anche di andare via dopo la mancata qualificazione in Europa.
Come riportato da Marco Conterio di Tuttomercatoweb.com, su di lui sarebbe piombato anche il Fenerbahce, che ha affrontato proprio la Lazio in amichevole durante la pre-season a Istanbul.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, non ci sono state ancora proposte e contatti tra le due società, nemmeno con il Sunderland di Le Bris. Dalla Turchia era già spuntato l'interesse del Galatasaray: da capire se nelle prossime settimane si muoverà concretamente qualcosa