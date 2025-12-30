Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: "Il Galatasaray vuole Guendouzi"
Guendouzi in bilico. Da tempo su di lui ci sono diverse squadre, soprattutto della Premier League, che vogliono portarlo via dalla Lazio. In estate è rimasto a causa del blocco del mercato, che ha fermato praticamente tutte le trattative in uscita della società biancoceleste.
Ora il suo futuro è tutto da decifrare, con Newcastle e Sunderland interessate al suo profilo. In Turchia, però, sostengono che in corsa ci sia anche il Galatasaray. Come riportato da Joueurs Turcs su X, infatti, il club di Istanbul avrebbe indicato l'ex Marsiglia come priorità assoluta per il centrocampo nel prossimo mercato.
Al momento si tratta solamente di un'indiscrezione, non ci sono conferme in merito. La Lazio in vista di gennaio sta lavorando su un nuovo acquisto a centrocampo anche oltre la possibile cessione di Guendouzi. Se dovesse uscire il francese, allora Lotito e Fabiani dovrebbero trovare un degno sostituto da mettere a disposizione di Sarri.