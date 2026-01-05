Lazio, i nomi proposti dalla società: Sarri boccia gli attaccanti
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno di innesti e al più presto. Oltre al sostituto di Castellanos e a quello di Guendouzi (ancora in biancoceleste, ma in partenza) a Sarri servono anche un terzino, ma prima deve partire Tavares, e un vice Zaccagni, seppur non sia la priorità.
In tal senso, Insigne resta nei pensieri del tecnico, ma il Comandante vuole prima che la società chiuda l’acquisto del centravanti, considerato urgentissimo, e della mezzala.
Come scrive il Corriere dello Sport, le richieste sono Raspadori e Loftus-Cheek, ma la società ha provato a proporre (senza successo) i nomi di Piccoli, Pinamonti e Lucca. Diversa la questione della mezzala, con Sarri che accoglierebbe volentieri Samardzic o Fabbian, in caso di chiusura del Milan per Loftus Cheek. La società, intanto, spinge per Maldini dell’Atalanta.