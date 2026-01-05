Lazio, Hysaj è tornato in lista. Ma per la società è in bilico

Il terzino è rientrato in lista e ci rimarrà per tutta la sessione di calciomercato, ma la Lazio punta a cederlo per non perderlo a zero a giugno
05.01.2026 10:30 di Chiara Scatena
RASSEGNA STAMPA - Con la riapertura delle liste e una rosa numericamente ridotta, è tornato a disposizione Elseid Hysaj. Il terzino albanese era stato escluso il mese scorso per liberare uno slot e consentire il rientro di Dele-Bashiru dopo l’infortunio, utilizzando così il secondo e ultimo cambio consentito nella lista dei 25 per la Serie A. Ieri, contro il Napoli, Hysaj è tornato in panchina, nuovamente a disposizione di Sarri.

Salvo cessioni, resterà in lista per tutta la durata della sessione di mercato: fino alla chiusura, infatti, le modifiche sono illimitate. Al momento occupa lo slot lasciato libero da Castellanos. Il suo contratto scade a giugno e, come spiega il Corriere dello Sport, la Lazio preferirebbe salutarlo già ora, così da incassare qualcosa ed evitare di corrispondergli lo stipendio per gli ultimi sei mesi.

Non è però semplice trovare un club disposto a investire su un giocatore di 31 anni (ne compirà 32 il 2 febbraio) che tra pochi mesi si libererà a parametro zero. Per questo motivo, anche alla luce della possibile cessione di Tavares, Hysaj potrebbe tornare utile nel corso dei prossimi mesi. La situazione resta in evoluzione.

