Sarri vs Conte, storie parallele: Lazio - Napoli accende la sfida

RASSEGNA STAMPA - Destini incrociati quelli di Maurizio Sarri e Antonio Conte, tecnici pronti a sfidarsi nella bolgia dell'Olimpico per iniziare col passo giusto il 2026, continuando a inseguire obiettivi ben diversi. I due allenatori condividono un passato comune, visto che hanno entrambi allenato Arezzo, Juventus e Chelsea, oltre al Napoli con cui Conte sfiderà la Lazio di Sarri.

I due, inoltre hanno alzato diversi trofei nelle rispettive carriere, trionfando con le stesse squadre. In bianconero, Conte ha vinto 3 scudetti e 2 Supercoppe italiane in tre stagioni, mentre nell'unica annata trascorsa a Torino Sarri ha conquistato il suo primo tricolore. In Inghilterra, invece, il tecnico pugliese ha portato una Premier League e una FA Cup nella bacheca dei Blues, mentre Mau ha vinto l'Europa League battendo in finale i rivali dell'Arsenal.

Quello dell'Olimpico, sarà solamente il terzo confronto tra i due allenatori. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, nei due precedenti Sarri ha sempre avuto la meglio, battendo andata e ritorno l'Inter di Conte quando siedeva sulla panchina della Juventus.