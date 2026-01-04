Lazio, Sarri sugli arbitri: "Sono errori che rimangono, non possiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della conferenza stampa post Lazio - Napoli, Sarri si è soffermato anche sul tema arbitri e sulla gestione della gara da parte di Massa. Queste le sue considerazioni: "Siamo la penultima squadra in Serie A per falli commessi, quelli con meno falli addosso ma con più espulsioni. O facciamo sempre falli enormi o questi numeri non mi tornano. Quest'argomento l'abbiamo affrontato anche ieri in ruinone, che gli arbitri non siano un alibi. Se sono errori rimangono, se c'è qualcosa di diverso non possiamo fare niente".

"Abbiamo superato mille difficoltà, mettiamoci anche questo. Purtroppo anche oggi nel finale abbiamo preso due espulsioni evitabili. Anche questa è una difficoltà conosciuta, dalla seconda giornata abbiamo sempre 6/7 giocatori fuori".

