MIXED ZONE | Lazio, Lazzari: "Taty e Guendouzi, ma non perdiamo la bussola"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio perde contro il Napoli nella prima delle due sfide casalinghe di fila. Decisivi i gol di Spinazzola e Rrahmani. Piove sul bagnato per la formazione biancoceleste che, oltre al risultato, perde due calciatori espulsi nel corso dei 90': prima Noslin, poi Marusic. Subito dopo la fine della partita, Manuel Lazzari ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue parole:

Le ragioni della sconfitta?

"Prima della gara eravamo molto fiduciosi, sapevamo di affrontare la squadra più forte del campionato insieme all'Inter. Conoscevamo le loro capacità in fase di possesso, di gestione della palla. Sicuramente siamo stati poco intensi in fase difensiva. Contro le squadre che palleggiano molto bene, alla lunga la paghi. Il risultato purtroppo è giusto".

Hanno sortito effetto la partenza di Castellanos e le voci su Guendouzi?

"Con la partenza del Taty, le voci di mercato, gli infortuni, le squalifiche. È da inizio stagione che conviviamo con delle grandi assenze. Finora siamo stati bravi a rimanere compatti, però purtroppo questo problema a lungo andare può incidente molto. Adesso l'importante è non perdere la bussola, rimanere concentrati, ripartire già da mercoledì sapendo che mancheranno tanti giocatori però in qualche modo dovremo affrontare questa partita".

Le polemiche dei giorni scorsi hanno impattato sul vostro approccio all'arbitraggio?

"Secondo me no. Dico che purtroppo, negli ultimi mesi, quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti. Dispiace, non penso alla malafede contro la Lazio, però qualsiasi episodio è andato contro di noi ultimamente. Non voglio dilungarmi su questo fatto perché non spetta a me dirlo, però non penso che Massa fosse già partito prevenuto su questa partita".

Si poteva fare qualcosa di più?

"Il Napoli è una squadra di grande qualità, con gamba. Hanno giocatori che riempiono l'area di rigore con grande fisicità. Noi dovevamo essere molto più intensi per provare a ostacolarli. Non ci siamo riusciti, però va dato merito anche al Napoli che ha fatto una grande partita".