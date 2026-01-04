Briga si sfoga sui social: "I tifosi sono l'unica cosa che tiene in vita la Lazio"

04.01.2026 19:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
La Lazio inizia male il 2026, col Napoli in casa ha incassato la prima sconfitta del nuovo anno. A pesare non è solamente il risultato, ma anche la gestione della gara da parte di Massa.

Via social, il cantautore ha commentato così la situazione: "La Lazio è in un coma indotto e provocato dalla sua stessa presidenza. I suoi tifosi sono l’unica cosa che la tengono in vita".

