Briga si sfoga sui social: "I tifosi sono l'unica cosa che tiene in vita la Lazio"
04.01.2026 19:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio inizia male il 2026, col Napoli in casa ha incassato la prima sconfitta del nuovo anno. A pesare non è solamente il risultato, ma anche la gestione della gara da parte di Massa.
Via social, il cantautore ha commentato così la situazione: "La Lazio è in un coma indotto e provocato dalla sua stessa presidenza. I suoi tifosi sono l’unica cosa che la tengono in vita".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.