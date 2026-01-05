Lazio, ricordi Escalante? È finito in Sudamerica: ecco dove
05.01.2026 11:30 di Simone Locusta
Gonzalo Escalante lascia di nuovo la Spagna. L'ex centrocampista della Lazio, prelevato a parametro zero nell'estate del 2020 (e già bloccato dalla finestra invernale dello stesso anno) ha raggiunto il massimo delle sue performances tra Eibar, Alaves e Cadice.
Quest'ultima è stato il suo ultimo club in Europa in ordine cronologico, mentre adesso è pronto a iniziare una nuova avventura in Sudamerica. In particolare, Escalante ripartirà dal Club de Deportes La Serena, società che milita nella Primera División, la massima serie del calcio cileno.
La società cilena ha presentato il suo nuovo acquisto tramite un video suoi propri profili social, il quale raffigura i momenti salienti della sua carriera.
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.