Lazio, addio Taty: lo spoiler del West Ham - FOTO
05.01.2026 13:23 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ora ci siamo davvero. Sta per arrivare l'ufficialità della cessione di Castellanos al West Ham. L'attaccante argentino lascia la Lazio per 30 milioni di euro dopo due anni e mezzo.
Sui social, il club inglese ha iniziato a dare i primi indizi sul nuovo arrivo pubblicando una storia con il tatuaggio sul collo del Taty che veste la maglia degli Hammers.
Di seguito la foto su Instagram.
