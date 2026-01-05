Lazio, il videomessaggio del Taty: "Ho dato tutto. Grazie per l'affetto" - VD

Valentin Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. Il Taty lascia la Lazio per circa 30 milioni di euro e approda in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura in Premier League.

Attraverso un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, in condivisione con l'account della Lazio, l'argentino ha voluto salutare i tifosi biancocelesti. Queste le sue parole:

“Cari tifosi della Lazio, mi trovo già a Londra, ho accettato il trasferimento al West Ham. Il calcio è così, mi ha dato il sogno che avevo da quando ero bambino di poter giocare in Premier League. Volevo ringraziarvi per l’affetto che mi avete trasmesso: questa città e questa tifoseria sono unici, mi avete fatto sentire a casa. Voglio poi ringraziare la società, il presidente e il direttore che hanno tentato di trattenermi offrendomi un rinnovo di contratto, ma la mia era una scelta di vita, un sogno che diventa realtà. Voglio anche ringraziare ovviamente l’allenatore e tutti i miei compagni che ci sono sempre stati nei momenti belli e in quelli brutti e che mi hanno aiutato a crescere, a raggiungere i miei obiettivi con la maglia della Lazio. In campo ho sempre dato tutto e questo credo che sia la cosa più importante. Vi auguro un grande finale di stagione e un bel 2026. Forza Lazio sempre! Un grande abbraccio”.