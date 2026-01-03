Ancora l'immediatezza: annullato un gol assurdo a Scamacca contro la Roma

TUTTOmercatoWEB.com

Anno nuovo, stessa immediatezza. Anche nel 2026 ritroviamo il concetto che tanto aveva fatto discutere a fine 2025. Dopo quanto successo con il gol convalidato a Davis in Udinese - Lazio, durante Atalanta - Roma è stata annullata una rete a Scamacca per una situazione simile.

"Il numero 9 dell'Atalanta (Scamacca, ndr.) parte in posizione di fuorigioco interviene con immediatezza dopo il controllo del 22 (della Roma, Hermoso, ndr.)", ha detto l'arbitro Fabbri spiegando il motivo per cui ha cancellato il gol. In sostanza Scamacca, che poi ha segnato di testa diversi secondi dopo, è intervenuto troppo in anticipo dopo la 'giocata' di Hermoso, che aveva perso il pallone dopo lo stop. Il centravanti si trovava in posizione irregolare al momento del lancio dalla difesa, ma comunque abbastanza lontano dal suo avversario che aveva tutto il tempo per giocare la palla. Scamacca non ha influito in alcun modo sul controllo del difensore giallorosso, che ha solo sbagliato clamorosamente e goffamente l'intervento. Ma il Var e Fabbri sono sicuri: c'è immediatezza.

A riguardo, dopo Udinese - Lazio e l'episodio con Colombo, il designatore arbitrale Rocchi a Open Var aveva detto: "Il problema vero è che l'immediatezza non è oggettiva e subentra la soggettività. L'avverbio 'immediatamente' oggi ci mette un po' in difficoltà. Per il futuro e per una questione più pratica di interpretazione della regola, l'avverbio 'immediatamente' a noi crea problemi".