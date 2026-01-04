Lazio - Napoli, Zaccagni a Dazn: "Non dobbiamo cercare alibi"
Piove sul bagnato in casa Lazio, ma non si trattasolamente della pioggia incessante che si è abbattuta sull'Olimpico. I biancocelesti cadono in casa contro un Napoli che si dimostra in formissima. Uno 0-2 che non ha ammesso repliche, con troppi errori da parte degli uomini di Sarri.
Non è il momento di cercare alibi, nonostante l'emergenza. È questo il messaggio che il capitano Mattia Zaccagni ha voluto lanciare all'ambiente. Ecco di seguito le parole rilasciate ai microfoni di Dazn nel post-partita:
LA PARTITA - "Sapevamo di affrontare forse la squadra più forte del campionato, la più in forma sicuramente. Dovevamo fare di più nel primo tempo soprattutto, abbiamo sbagliato le pressioni, arrivavamo in ritardo, non abbiamo arginato i trequartisti e questo ci ha fatto soffrire tanto".
NERVOSISMO - "Dovuto dalla partita di oggi, dovevamo fare di più sotto tanti punti di vista, adesso è il momento di archiviare la aprtita, vedere gli errori fatti e pensare alla partita di mercoledì. Come giocheremo in attacco? Vediamo, da domani ci penseremo, siamo abituati ad essere in emergenza, affronteremo la partita come tutte le altre".
EMERGENZA - "Difficile questa situazione di perenne emergenza, ma non dobbiamo cercare alibi. Adesso è il momento di mantenere la calma, le ultime due partite ci daranno nervosimo, ma dobbiamo restare calmi, mettere a posto la testa e affontare la partita di mercoledì".