Lazio, brutto stop e due espulsioni: all'Olimpico passa il Napoli 2-0

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Inizia male il 2026 per la Lazio. All'Olimpico la squadra di Sarri soffre il Napoli, come forse non aveva fatto con nessun'altra squadra finora in campionato, e perde 2-0. Le reti di Spinazzola e Rrahmani arrivano nel primo tempo, mentre nel secondo le brutte notizie in vista della partita contro la Fiorentina di mercoledì: espulsi Noslin (severissima) e Marusic (giusta), dopo l'ennesimo arbitraggio discutibile. Per la partita contro i viola Sarri non avrà nessun centravanti (a meno di interventi sul mercato), mentre per quanto riguarda i terzini la possibilità di rimodellare la lista permette a Hysaj di essere a disposizione.

SCELTE DI SARRI - Il ballottaggio lo vince Cancellieri, che completa il tridente con Noslin e Zaccagni. In porta Provedel, davanti a lui la difesa con Marusic e Pellegrini sugli esterni, Gila e Romagnoli la coppia centrale. A centrocampo rientrano Guendouzi e Basic dalle rispettive squalifiche e si posizionano ai lati di Cataldi.

UNO DUE NAPOLI - La prima azione è una sintesi di quello che sarà il tallone d'Achille della Lazio per tutto il primo tempo, Politano sfonda a destra e mette in mezzo, Romagnoli libera in calcio d'angolo. Poi è Cataldi a sbagliare l'appoggio e lanciare Neres, bravo Gila a limitare Hojlund e a far svanire l'occasione. Primo squillo Lazio all'8', Cancellieri si libera con il corpo di Juan Jesus, serve morbido Noslin che prova l'assist a Zaccagni e Di Lorenzo con il corpo salva in corner. Al 13' è ancora Politano a eludere la pressione di Pellegrini e servire dalla parte opposta Spinazzola che batte Provedel, Napoli in vantaggio. Politano insiste a destra, stavolta Romagnoli anticipa Hojlund in angolo. Lazio in confusione, Marusic e Cancellieri si scontrano tra loro e lasciano un'autostrada a Elmas, bravo Gila a respingere la successiva conclusione di Spinazzola. Al 32' Massa inverte una punizione su una carica ai danni di Noslin e sul cross di Politano, Rrahmani batte Provedel dopo essersi liberato di Noslin con una spinta. La grande occasione per l'1-2 ce l'ha Noslin che ruba palla alla difesa del Napoli, ma si fa portare lateralmente da Milinkovic e ha tutto lo spazio chiuso sia lui che Cancellieri a cui cede il pallone. Neres trova spazio tra Romagnoli e Pellegrini, serve Elmas che di testa colpisce la traversa. Il primo tempom si chiude con il giallo a Zaccagni per un intervento su McTominay.

ALTRE ESPUSLIONE, STESSA STORIA - Ottima azione tra Basic, Zaccagni e Pellegrini, sul cross del terzino la palla sfila per tutta l'area senza che nessun giocatore biancoceleste riesca a insaccare. Neres si infila alle spalle di Pellegrini, inserimento di Spinazzola dalla parte opposta e colpo di testa respinto da Romagnoli. All'ora di gioco sgroppata di Basic a sinistra, il cross non viene agganciato da Cancellieri. Primo cambio per Sarri, dentro Lazzari e fuori Pellegrini che ha avuto un problemino fisico dopo l'ultimo contrasto con Neres. Marusic trasloca a sinistra. Ammonito Cataldi che interrompe una ripartenza di Politano. Dopo un accenno di rissa Massa ammonisce Rrahmani e Noslin, Conte toglie Neres per Mazzocchi. Doppia sostituzione tra i biancocelesti, Isaksen e Belahyane rilevano Cancellieri e Cataldi. Basic passa al centro, l'ex Verona si sistema mezzala sinistra. A un quarto d'ora dalla fine Zaccagni libera Isaksen all'uno contro uno con Juan Jesus, il brasiliano lo chiude in corner. Grande occasione per gli ospiti, Mazzocchi trova Elmas tutto solo in area, colpo di testa che finisce fuori. Due sostituzioni per Conte, entrano Gutierrez e Buongiorno per Spinazzole e Rrahmani. Espulso Noslin che prende la seconda ammonizione per un intervento su Buongiorno. Nel Napoli dentro anche Ambrosino e Lang per Hojlund ed Elmas. Nella Lazio Pedro per Zaccagni, Massa espelle anche Mazzocchi e Marusic per una rissa su un disimpegno del montenegrino. Traversone di Pedro su una punizione e traversa di testa di Guendouzi.