Lazio, Castellanos ha firmato con il West Ham: ora è atteso a Londra
AGGIORNAMENTO ORE 13:40 - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Castellanos ha firmato il suo contratto con il West Ham. Nelle prossime ore è atteso a Londra per iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra. Manca solo l'ufficialità per il suo addio alla Lazio.
Addio Taty. Castellanos lascia la Lazio e passa al West Ham per circa 30 milioni di euro, con una percentuale da dare al New York City come accordato al momento del suo arrivo nella Capitale.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, questa mattina l'argentino si è presentato nel centro sportivo di Formello per svuotare il suo armadietto e salutare tutta la squadra e lo staff tecnico di Sarri.
Ora è atteso a Londra: è pronto a partire già nelle prossime ore per firmare il suo contratto con gli Hammers e lasciare definitivamente la Lazio. Dopo due anni e mezzo si chiude la sua esperienza in biancoceleste, lo aspetta la Premier League.