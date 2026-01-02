Calciomercato Lazio | Dietrofront Lucca: può restare al Napoli. I dettagli
Il profilo di Lorenzo Lucca è uno di quelli più accostati alla Lazio nelle ultime ore. Dopo aver chiuso per la cessione di Castellanos al West Ham, il club biancoceleste è già alla ricerca di un nuovo leader per l'attacco, e il classe 2000 del Napoli è uno dei centravanti sondati per gennaio.
Arrivato al servizio di Conte in estate per un totale di 35 milioni, Lucca non è riuscito a brillare, trovando pochissimo spazio tra le fila azzurre. Complice un Hojlund in forma smagliante, l'ex Udinese ha disputato solamente 41 minuti nelle ultime nove gare, un impiego che sa di bocciatura da parte del tecnico. A pochi mesi dal suo arrivo, dunque, l'attaccante è tornato nuovamente sul mercato, ma il ritardo di Romelu Lukaku nel rientrare dall'infortunio accusato in estate potrebbe costringere il Napoli a trattenerlo.
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, il belga dovrebbe averne almeno per altre tre settimane e, con i numerosi impegni in programma a gennaio, Conte non può rischiare affidandosi solamente a Hojlund. Gli azzurri hanno già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo centravanti che liberi la cessione di Lucca, ma, se non dovesse presentarsi alcuna occasione, il 25enne potrebbe anche restare a Castel Volturno.