Lazio, Sarri prepara la sfida col Napoli: il programma
RASSEGNA STAMPA - Domenica la Lazio ospiterà il Napoli all’Olimpico alle 12:30, una gara dal peso specifico non indifferente per entrambe le squadre. Quella di Conte punta a riprendersi la vetta e a restare in corsa per difendere il titolo di Campione d’Italia, quella di Sarri per avvicinarsi alla zona Europa.
Sarà una sfida particolare e particolarmente sentita, a livello personale, dal toscano. Il tecnico è tornato a Formello dopo l’operazione subita nei giorni scorsi, domenica sarà regolarmente in panchina. La sua presenza costante sul campo, spiega il quotidiano, verrà comunque valutata di giorno in giorno. Ieri ha concesso riposo alla squadra che si ritroverà nella giornata di oggi per affrontare una doppia seduta, alle 11 e alle 15, domani la rifinitura alle 15:30.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.