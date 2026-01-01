Lazio, Rovella vicino al ritorno in campo: il suo messaggio - FOTO
01.01.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È sempre più vicino al rientro Nicolò Rovella. Dopo l'operazione per la pubalgia manca pochissimo al suo ritorno in campo. Il centrocampista, che si è sottoposto a un intervento chirurgico a novembre, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo.
Non vede l'ora, l'ultima gara con la Lazio l'ha giocata a fine settembre nel derby contro la Roma. Dopo aver completato il percorso di riabilitazione e riatletizzazione, nelle partite successive potrebbe rientrare nella lista dei convocati.
Su Instagram, per il nuovo anno, ha pubblicato una sua foto della scorsa stagione con l'emoticon della clessidra, di un fuoco e di un cuore celeste: è carichissimo. Di seguito il post.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.