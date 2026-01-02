Strage Crans-Montana, anche un calciatore del Metz tra i feriti

TUTTOmercatoWEB.com

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella notte di Capodanno a Crans-Montanta dove un incendio scoppiato in un locale ha causato la morte di 47 persone con 112 feriti.

Tra i feriti c’è anche il 19enne Tahirys Dos Santos, terzino sinistro del Metz B. A confermarlo è proprio il Metz con un comunicato ufficiale: “Il Metz ha annunciato con profondo dolore che Tahirys Dos Santos, giovane giocatore del club e originario di Mont-Saint-Martin, è rimasto ferito nell'incendio scoppiato a Crans-Montana (Svizzera) nella notte di San Silvestro. Il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato. La notizia ha profondamente scosso l’intero ambiente del club: dirigenti, giocatori, staff tecnico e dipendenti hanno espresso la propria vicinanza a Tahirys in queste ore particolarmente difficili".

"Il Metz ha inoltre garantito il massimo sostegno alla famiglia del calciatore e sta collaborando con le autorità mediche per organizzare il suo trasferimento all’ospedale di Mercy, vicino alla sua abitazione. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Tahirys Dos Santos saranno diffusi in caso di sviluppi significativi. Nel frattempo, il club invita a rispettare la privacy del giocatore e dei suoi familiari”.

