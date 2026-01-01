Calciomercato Lazio | Castellanos al West Ham, 'here we go!': l'annuncio di Romano
È fatta per Castellanos al West Ham. Ve l’abbiamo anticipato in esclusiva: lascerà la Lazio per circa 29 milioni di euro, più il 10% da dare al New York City. Nelle prossime ore il calciatore lascerà la Capitale e sbarcherà in Premier League.
A confermare la nostra notizia, svelata in anteprima, è arrivato anche Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha annunciato il via libera al trasferimento con il suo celebre ‘here we go!’. Di seguito ciò che ha scritto su X.
"Taty Castellanos al West Ham, here we go! Accordo raggiunto per 29 milioni di euro dalla Lazio e per un contratto a lungo termine per l'attaccante argentino. Il West Ham ingaggia sia Castellanos che Pablo (dal Gil Vicente) in attacco".
🚨️ Taty Castellanos to West Ham, here we go! Deal agreed for €29m from Lazio.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026
Agreement in place also over long term deal for the Argentinian striker. 🇦🇷
West Ham sign both Castellanos and Pablo (from Gil Vicente) upfront. pic.twitter.com/ffNAI4zLjn