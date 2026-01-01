Calciomercato Lazio | Castellanos - West Ham è fumata bianca: tutti i dettagli

L'attaccante argentino è pronto a salutare la Lazio per sbarcare in Premier League. Operazione in fase avanzata e chiusura che potrebbe...

CALCIOMERCATO LAZIO - Taty Castellanos è a un passo dal traferimento al West Ham. Un'operazione nata nei giorni scorsi con i contatti che si sono intensificati nelle ultime ore. Il club inglese era alla ricerca di un attaccante e l'argentino era da tempo nel radar del club britannico che aveva sondato il terreno più volte negli ultimi mesi.

Stavolta, però, l'affare si è riacceso e in un lampo siamo vicini alla chiusura dell'operazione. In questi mesi vi abbiamo raccontato più volte i tentativi del club londinese di portare il Taty in Premier League, ma stavolta a Formello gli inglesi hanno trovato il terreno fertile. La voglia di Castellanos di lasciare la Lazio e di restare in Europa coincide anche con la necessità del club di chiudere un affare in uscita che possa dare linfa alle casse e sistemare i parametri che tanto hanno fatto penare i capitolini in questi mesi.

Passiamo ora alle cifre visto che, come raccolto dalla nostra redazione, Fabiani e Bianchi sono al lavoro ora a Formello per provare limare gli ultimi dettagli e permettere all'ex Girona di volare in Premier già nelle prossime ore. L'operazione dovrebbe chiudersi per 29 milioni di euro con il 10% destinato al New York City (percentuale sulla futura rivendita inserita al momento dell'acquisto dell'argentino). Con i soldi incassati dalla cessione di Castellanos, la Lazio cercherà di accontentare Sarri con Raspadori che resta un'ipotesi concreta anche se la rete segnata in Coppa del Re, la resistenza dell'Atletico Madrid e la folta concorrenza rende la strada in salita.

