Calciomercato, clamoroso dall'Inghilterra: gara tra quattro club per un laziale

Con la finestra estiva di mercato che si avvicina, intorno alla Lazio continuano ad aggiungersi voci e indiscrezioni sia per future probabili operazioni in entrata, sia in uscita. Secondo quanto riporta questa mattina il portale sportivo inglese CaughtOffside, alcuni club inglesi avrebbero messo gli occhi su Valentin Castellanos.

I club citati sono West Ham United, Everton, Wolverhampton Wanderers e Nottingham Forest, tutti alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Addirittura, l'argentino è identificato come l'obiettivo principale del West Ham per sostituire Niclas Füllkrug, alle prese con un importante infortunio. La società sarebbe pronta, sempre secondo il portale inglese, a mettere sul piatto una somma sostanziosa per accaparrarsi l'attaccante.

Parallelamente, anche l'Everton sta cercando di aggiungere assi al proprio reparto d'attacco. Dominic Calvert-Lewin è con le valigie in mano e i Toffees ritengono Castellanos un profilo ideale per sostituire il centravanti di Sheffield. Anche Wolverhampton Wanderers e Nottingham Forest sarebbero in corsa a causa dell'incertezza sul futuro di Matheus Cunha.

Parlando di cifre, per portar via l'attaccante alla Lazio dovrebbero essere necessari almeno 30-35 milioni di euro e il West Ham sembra essere il club più vicino a fare un'offerta, ma resta da vedere se gli altri club intensificheranno l'inseguimento del giocatore nei prossimi giorni.

