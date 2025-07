Calciomercato Lazio | Mandas, l'entourage presente a Formello: l'incontro e i dettagli

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Uno dei rebus più significativi da risolvere è quello relativo alla porta biancoceleste. Ivan Provedel e Christos Mandas sono due ottimi portieri, piacciono entrambi a Sarri, ma quest'anno con solamente Serie A e Coppa Italia sarà difficile trovare spazio per entrambi con regolarità. L'ex Spezia è un fedelissimo di Sarri, ma nell'ultimo anno ha avuto non poche difficoltà; mentre il portiere greco è in ascesa e si è preso il posto con Baroni.

La situazione relativa al futuro di Mandas è comunque una delle priorità per la società biancoceleste. Infatti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, questa mattina a Formello era presente Diego Tavano, intermediario italiano che ha portato Mandas alla Lazio e membro dell'entourage del giocatore. La sua presenza sarebbe dovuta a un colloquio per aggiornarsi in merito alla situazione di Mandas, tra presente e futuro.

