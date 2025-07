Lazio, la società continua a lavorare per liberarsi degli esuberi: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Obiettivo sfoltire la rosa e liberarsi degli esuberi. Con il mercato in entrata bloccato la Lazio potrà operare solo in uscita e la società si è mossa con molto anticipo in questo senso.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è partiti prima di tutto dal settore giovanile: Filipe Bordon, dalla Primavera, approda al Sud Tirol in Serie B, Artistico si trasferirà allo Spezia, Di Tommaso, classe 2005, è pronto a lasciare la Primavera e ad approdare in una tra Casertana e Ternana, Floriani andrà alla Cremonese. Sana Fernandes è alla ricerca di una squadra ma può trovare spazio in Belgio.

Per Fabiani poi inizierà il lavoro più difficile, quello di cercare di piazzare gli “invendibili”. Ne restano tre: Fares e Kamenovic, che non sono stati neanche convocati per le visite mediche, e Basic che invece ha sostenuto i controlli a Formello e vedremo se entrerà o meno nel gruppo allestito da Sarri per i prossimi giorni di ritiro.

