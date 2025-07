Sabatini su Luis Enrique: "A Roma lo prendevano in giro, lo chiamavano..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Senza nessun dubbio l’allenatore più forte in circolazione che allena una squadra che oggi sì è ‘ingiocabile’. Luis Enrique e il suo Psg stanno facendo cose straordinarie vincendo tutto ciò che di importante c’era in palio in questa stagione e a un passo anche dal successo al Mondiale per Club.

Eppure a Roma non capirono il suo talento e la sua bravura e parlarne è proprio Walter Sabatini che ha così parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “A Roma l’ambiente non l’ha trattato decorosamente, c’è chi lo chiamava addirittura Stanlio. Lui di tutto ciò rimase dispiaciuto. Io Baldini e Pallotta lo abbiamo supplicato di restare ma non ne ha voluto sapere”.

