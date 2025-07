Calciomercato Napoli, distanza per Ndoye: se salta virata su Chiesa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli punta dritto ai rinforzi per la prossima stagione, e il mirino ora è tutto puntato su Dan Ndoye. Il calciatore svizzero, che spegnerà 25 candeline a ottobre, è da mesi l'obiettivo numero uno del club partenopeo. Nonostante un'offerta da 30-35 milioni di euro, il Bologna si è mostrato inflessibile, valutando il suo gioiello circa 43 milioni. Per questo la trattativa si preannuncia ardua, ma il Napoli non molla riporta a Gazzetta dello Sport.

Se Ndoye dovesse restare un sogno, il Napoli ha però già individuato delle alternative per l'attacco. Tra i nomi che circolano con insistenza c'è quello di Ademola Lookman, esterno d'attacco che compirà 28 anni a ottobre. Il nigeriano dell'Atalanta sarebbe una tentazione seducente per la fascia sinistra, ma non è l'unico: un'altra suggestione che sta tornando di moda è Federico Chiesa.

Anche lui classe '97, potrebbe diventare un obiettivo concreto per il Napoli se la trattativa per Ndoye non dovesse andare in porto. Nonostante l'ingaggio da rimodulare, la possibilità di un ruolo da protagonista nel progetto azzurro potrebbe essere l'arma vincente del club di De Laurentiis.

