Calciomercato Lazio | Via libera per Floriani Mussolini: giocherà in Serie A

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuova avventura per Floriani Mussolini, ormai è questione di ore. Dopo il prestito alla Juve Stabia durante il quale si è messo in mostra in cadetteria, il giovane terzino di proprietà della Lazio è pronto a fare una nuova esperienza nel massimo campionato italiano. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe previsto per oggi il via libera della società biancoceleste per il passaggio di Floriani Mussolini alla Cremonese, club neopromosso.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.