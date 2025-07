Calciomercato Lazio | Insigne vuole aspettare i biancocelesti: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Lorenzo Insigne è tornato in Italia e sembra avere le idee chiare sul proprio futuro. Dopo aver terminato l'esperienza al Toronto, in Canada, l'ex esterno del Napoli ha intenzione di rilanciarsi in Serie A con l'obiettivo di giocarsi una chance in vista del Mondiale 2026. Negli ultimi giorni ha ricevuto alcune proposte (l'Udinese ha spinto più delle altre), ma Insigne ha messo tutto in stand-by.

L'esterno classe 1991 vuole rilanciarsi, e quale modo migliore se non tornare da chi ti ha valorizzato come nessun altro? Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, Lorenzo Insigne avrebbe messo tutte le offerte in stand-by per aspettare la Lazio e tornare da Maurizio Sarri, con il quale ha vissuto il picco della sua carriera a Napoli. Lo stesso giornalista rivelta inoltre che già prima del prossimo weekend potrebbero esserci novità in merito alla possibilità di tesserare un parametro zero dopo la conclusione della sessione estiva di calciomercato. Insigne resta alla finestra e rimane in contatto con Sarri. Solo qualora i riscontri saranno definitivamente negativi allora prenderà in considerazione altre proposte. È una situazione che va monitorata.

