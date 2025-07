Calciomercato Lazio | Possibile prestito per Filipe Bordon: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Solo cessioni anche in Primavera. La Lazio è bloccata sul mercato in entrata, lo stop della Covisoc vale sia per la prima squadre che per le giovanili (per quanto riguarda l'ingaggio di professionisti). Tra i baby biancocelesti hanno già salutato in tanti: Milani e Crespi all'Avellino, Zazza e Nazzaro al Team Altamura, Balde verso il Tenerife.

Ora potrebbe toccare anche a Filipe Bordon. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il brasiliano classe 2005, fratello di Ricardo (2006) e tra i migliori della squadra, potrebbe fare la sua prima esperienza in prestito tra i professionisti il prossimo anno. Piace molto infatti a Juve Stabia, Modena e Südtirol, tutti e tre club di Serie B.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.