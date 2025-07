Calciomercato Lazio | Calhanoglu, si entra nel vivo: contatti tra l'Inter e il Galatasaray

TUTTOmercatoWEB.com

Dalle parole ai fatti. Da tempo il Galatasaray è interessato a Calhanoglu, senza però aver mai fatto una proposta ufficiale all'Inter. Ora, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbero iniziati i contatti tra i due club per parlare del possibile trasferimento del centrocampista. Dalle ultime indiscrezioni pare che l'ex Milani abbia intenzione di tornare in patria, in Turchia. La spaccatura con la società nerazzurra ormai sembra netta.

Come sostituto Marotta e Ausilio stanno valutando diversi nomi: da Ederson a Richard Rios, passando per Stiller, Frendrup e Rovella della Lazio. Il presidente Lotito per il suo regista è stato chiaro: andrà via solo attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Per un'offerta inferiore il patron biancoceleste non è intenzionato ad accettare, anzi.

