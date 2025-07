Lazio, ancora un addio dalla Primavera: l'annuncio ufficiale

Dopo aver annunciato Marco Nazzaro, il Team Altamura ha ufficializzato l'arrivo di un altro giocatore proveniente dalla Lazio Primavera. Si tratta di Matteo Zazza, classe 2005 che passa a titolo definitivo al club pugliese, con il quale ha firmato un contratto biennale fino al 2027. Di seguito il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO DEL TEAM ALTAMURA - "Ennesimo colpo di mercato del Team Altamura che si è assicurato le prestazioni del promettente difensore 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼 𝗭𝗮𝘇𝘇𝗮 per il Campionato 2025/26 di Serie C. Zazza, classe 2005, proviene dalla Lazio Primavera ed ha firmato con la Società Altamurana un contratto biennale fino al 30/06/2027 con opzione di rinnovo per il terzo anno.

La Società altamurana lo ha fortemente voluto in biancorosso per le sue caratteristiche e può essere utilizzato sia da braccetto dx nella difesa a 3 che da Terzino di fascia, nella scorsa stagione è stato convocato anche in prima squadra assieme a Nazzaro da Mister Baroni.

Da oggi Zazza è a disposizione del nostro tecnico Devis Mangia".

